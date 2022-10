Fotografen storten zich massaal op wolven die zich van dichtbij vast laten leggen op Hoge Veluwe

Prominente rol voor scholieren bij herdenking in Putten: ‘Het verhaal van de razzia maakt veel indruk’

De interesse wekken van jonge kinderen voor de herdenking van de razzia in Putten in 1944, dat is geen enkel probleem. Althans, zo is de ervaring van Silvia van Doorn, leerkracht van groep 8 van basisschool De Schovenhorst zaterdagavond. ,,De leerlingen namen met veel enthousiasme en respect deel aan de lessen over die traumatische gebeurtenis. Ze zijn echt kanjers.”

2 oktober