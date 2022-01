Fout met ‘scheve’ brug Wapenveld ontstond al aan de tekentafel

Waarom de fout pas zo laat is ontdekt en niet tijdens de bouw van de brug langs het Apeldoorns Kanaal, is volgens gemeentewoordvoerder Marten Venema logisch te verklaren. ,,De brug is volgens tekening gemaakt. Dit betekent dat de betonbouwer het beton heeft gestort volgens de tekening. Het stalen brugdek is in de werkplaats gemaakt, ook volgens tekening. Pas op het moment dat dit brugdek werd geplaatst bleek het niet goed te kloppen. Dit was dus helaas niet tijdens de werkzaamheden te zien.’’