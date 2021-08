Frenkie Overmars van DVS’33 heeft weer een zware knieblessure opgelopen: ‘Er zit een pechduiveltje op mijn schouder’

Het ging begin augustus mis voor Overmars in de wedstrijd tegen Sparta Nijkerk om de Harry Hamstra Cup. Tijdens een korte invalbeurt van de Epenaar. ,,Het was mijn rentree, nadat ik een paar keer volledig had meegetraind. In de 88ste minuut ging mijn directe tegenstander diep, hij kwam vrij voor onze keeper. Ik zat er kort achter en ik strekte mijn linkerbeen om zijn schot te blokken. Maar dat kon mijn knie niet aan en hij klapte naar binnen. Toen ik neerkwam voelde ik een steek en een tintelend gevoel. Ik had zoiets nog nooit gevoeld, maar wist gelijk dat het foute boel was. Ik kon niet meer verder en kon nog maar net lopen.’’