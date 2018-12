Friedrich (72) uit Harderwijk in pluche bij Ajax

Kasteel Engelen­burg in Brummen heeft beste terras, volgens GaultMil­lau

18:58 Kasteel Engelenburg in Brummen is door GaultMillau uitgeroepen tot terras van het jaar 2019. De eigenaren Johan en Carin Agricola kregen de erkenning vandaag bij de presentatie van de restaurantgids, in de Kromhouthal in Amsterdam.