Friese expert haalt Harderwijker botters door de ‘bodyscan’

In het vooronder van de HK22 zit een man in een felgekleurde oranje overall. Met een zaklampje schijnt hij om zich heen om het hout te inspecteren. Her en der volgt een kort klopje met het heft van een schroevendraaier. Dan inhaleert hij diep via zijn neus. ,,Een overheersende teergeur, maar met een vleugje schimmel’’, geeft hij, met de uitdrukking van de vinoloog die kurk in zijn fles vindt, zijn oordeel. ,,Hoeft niet erg te zijn, maar het duidt vaak wel op rot.’’