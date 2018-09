Frikandellensoep uit Vierhouten?! Verrassend lekker

video Paard Fredy in Emst sterft door giftige esdoorn

17:41 Henk ter Heide in Emst belandde afgelopen weekeinde in een nachtmerrie. Zijn paard, een Zwitserse Freiberger van drie jaar oud, stierf in no-time als gevolg van de ziekte atypische myopatie. Opgelopen in de wei, door het eten van teveel giftig blad en zaailingen van de gewone esdoorn.