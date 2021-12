Frontale botsing na inhaalmanoeuvre in ’t Harde

Docenten Aidan en Tristan maken zich klaar voor zwaarste roeirace: ‘Hebben kerstdiner bij ons’

Over een oceaan hebben ze nog nooit geroeid. En toch is dat wat Aidan Scherpbier uit Oene en Tristan Sim uit Nijmegen gaan doen. Vanaf zondag doen de mee aan een jaarlijkse wedstrijd over 5000 kilometer, dwars over de Atlantische Oceaan. ,,Veilig de overkant halen is de basis.’’

8 december