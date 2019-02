Fundering radartoren Duitse Stellung Hase bij Harderwijk gevonden

Uitbrei­ding lawaaieri­ge festivals schiet Noord-Veluwe in verkeerde keelgat

18:00 Zolang er nog nauwelijks aandacht is voor de geluidsoverlast die wordt ervaren op de Noord-Veluwe, mogen festivals Lowlands en DefQon1 niet de mogelijkheid krijgen om langer door te feesten. Dat stellen de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek in een gezamenlijke boodschap richting hun collega's in Dronten.