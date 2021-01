Fysiotherapeuten op de Veluwe worstelen met corona-revalidatie

Relinde Weil moest middenin de coronacri­sis haar St Jansdal dichtgooi­en: ‘We schrokken ons rot van wat we zagen’

9 januari Het had het jaar van de waarheid moeten worden. Dit had het jaar moeten worden waarin ze aan Flevoland hadden kunnen laten zien dat ze er voor ze waren. Relinde Weil (52), is nu vier en een half jaar bestuurder en directeur van ziekenhuis St Jansdal. Ze moest eerst het failliete ziekenhuis MC Zuiderzee doorstarten en kreeg daarna ook nog twee zware coronagolven over zich heen. Het was een jaar van grote ups en diepe downs.