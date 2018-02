Gabriëlschool locatie Bijstergoed stapt noodgedwongen op wachtlijst over

Video Gevonden vrouw in Hattem door misdrijf om het leven gekomen

12:40 De 34-jarige vrouw die maandag dood werd gevonden in haar woning in Hattem is door een misdrijf om het leven gekomen. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft gisteren sectie op het lichaam verricht. Daaruit kwam de conclusie dat de vrouw is omgekomen door een misdrijf.