Garderens bedrijf neemt failliete bouw van De Verbinding in Ermelo over

Bouwbedrijf Van de Kolk uit Garderen gaat de negen koopwoningen in De Verbinding in Ermelo nog dit jaar afmaken. Dat project kwam door het faillissement van de vorige aannemer in de knel. Ook met de negentien huurwoningen komt 't goed, belooft afnemer Wijori vastgoed.

Van de Kolk is toegewezen door Woningborg. Deze organisatie is een soort garantiefonds voor huizenkopers in het geval een aannemer failliet gaat, in dit geval Noordersluis uit Lelystad. Een andere aannemer neemt het project dan over. ,,We hebben daar ervaring mee: zes jaar geleden namen we een failliete bouw in Barneveld over’’, zegt mede-eigenaar Peter van de Kolk. ,,Het is best een hoop geregel en gedoe, bijvoorbeeld met de onderaannemers.’’

Afvalcontainer

Woensdag is hij voor het eerst wezen kijken op de locatie, waar hij ‘een rommelig geheel’ aantrof. Hij noemt een afvalcontainer die door de verhuurders is opgehaald. ,,De inhoud is ter plaatse achtergelaten. Zo hebben er meer eieren voor hun geld gekozen.’’ De Verbinding zou aanvankelijk in september opgeleverd worden, maar dat gaat Van de Kolk uiteraard niet halen. ,,Pin me niet vast op een deadline. Eerst maar eens verdiepen in de stukken en een plan maken. Kwaliteit van het werk heeft bij de afronding prioriteit. Mijn eerste inschatting is dat we minstens nog drie maanden werk hebben.’

Eind oktober