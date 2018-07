Gat in kade bij haven Hattem

videoEven is er maandagochtend consternatie in Hattem. Langs het Apeldoorns kanaal zakt een deel van de wal in het water. Is het de droogte? Moeten we ons zorgen maken over een dijkdoorbraak?

Nee, maakt woordvoerder Eric Keizer van Waterschap Vallei en Veluwe al snel duidelijk. ,,Er is geen enkel gevaar", zegt hij. Want het gaat om een stuk kade. ,,En de kade is niet waterkerend. Het gaat hier niet om een dijk."

Het gat, of beter de verzakking, is ontstaan langs het Hertog Willem-Pad. Nietsvermoedende fietsers vervolgen gewoon hun weg naar 't Kleine Veer, om over de IJssel gezet te worden. Inderhaast neergezette palen voorkomen dat de fietsers in de berm te dicht bij de verzakking en dus het water kunnen komen.

Over een breedte van zo'n tien meter is ongeveer drie meter hoog zand weggezakt. Dat gebeurde tijdens baggerwerkzaamheden in het kanaal. De beschoeiing aan de kant van het Hertog Willem-Pad is in een dusdanig slechte staat dat deze wordt vervangen. Dat is ook goed te zien op de plekken waar de beschoeiing nog wel staat.

Bovendien wordt het kanaal tussen de IJssel en het Bastion, de keersluis in het kanaal, uitgebaggerd. ,,Bij de voorbereidende baggerwerkzaamheden is er puin bij de kant weggehaald", legt Keizer uit. ,,En daar is de beschoeiing bezweken. We maken ons geen zorgen, maar het is wel lastig voor het werk aan de kade."

Aan de stadkant turen later op de dag drie mannen gewichtig over het water. Ze zijn van Sweco, het ingenieursadviesbureau dat volgens haar eigen website de samenlevingen en steden van de toekomst ontwerpt en ontwikkelt. Maar de mannen verwijzen voor het gat in de kade door naar het waterschap.

Daar heeft de verzakking ook tot vragen geleid. Keizer: ,,We gaan dan ook onderzoeken wat er precies is gebeurd, om eventuele herhaling te voorkomen."