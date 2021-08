Gea en Bernard zien levenswerk in Oldebroek in vlammen opgaan en beginnen opnieuw: ‘Uithuilen en door. Dat werkt voor ons het beste’

Het is Gea Huisman de afgelopen weken een paar keer overkomen. Dat ze ’s ochtends vanuit hun huis in Wezep richting Oldebroek reed, naar de zaak. Zoals ze dat vijftien jaar lang deed. ,,Ik was er al bijna toen ik me realiseerde dat ons bedrijf daar helemaal niet meer is. Ik schrok van mezelf. De zaak is als een tweede huis, onze zoon Lorenzo is er opgegroeid en werkt er ook al weer jaren. Van het ene op het andere moment is het er allemaal niet meer. Het is nog steeds onwerkelijk.’’