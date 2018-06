Gelderse gebroeders Stijf houden kniptraditie in ere

videoZe behoren tot de oudste schaapscheerders van het land: de broers Geert (70), Dirk (73), Lammert (74) en Herman (76) Stijf uit Heerde en Wapenveld. Eigenlijk mag je ze geen scheerders noemen. De broers knippen. Met een ouderwetse handschaar helpen ze schapen geroutineerd en in een mum van tijd uit hun warme jas en houden daarmee een oude traditie in ere.

Wie ze in actie wil zien moet zaterdag 9 juni in het centrum van Heerde zijn, waar ze samen met wat andere collega’s in actie komen op het schaapscheerdersfeest rond de kudde van Epe/Heerde. Herder Lammert Niesing brengt daar in alle vroegte zo’n honderd dieren naar toe.

Zo lang als dat feest al wordt gevierd in beide dorpen, zijn de broers van de partij. Vader Aalt deed al eerder mee. Hij werkte op een fabriek waar schapenvachten werden verwerkt. Als kleine jongens gingen ze al met pa mee om schapen te scheren. Eerst alleen om de dieren vast te houden, maar al snel kregen ze een schaar in de hand gedrukt.

Een liefhebberij werd geboren. Want schapen knippen werd niet hun beroep. Dirk was eerst schilder en later conciërge op een school in Zwolle, Lammert onderhoudsmonteur in de Berghuizer Papierfabriek en Herman en Geert timmerman.

Rijk

Naast het feest helpen de broers particuliere schapenhouders in de omgeving. Rijk word je daar niet van, lacht Geert. Ook niet van de wol. Geert: ,,Vaak zeggen ze: neem die wol maar mee. De mensen zijn het tegenwoordig liever kwijt dan rijk. Vroeger werd grif 25 gulden voor een vacht betaald. Nu gaat witte wol weg voor twintig cent de kilo. Zwarte wol zelfs voor een dubbeltje de kilo.’’ Herman: ,,Ach, weet je, onze vader deed het al. Het is gewoon een oude hobby. En die willen we in ere houden zo lang we kunnen.’’

Scheerders – pardon, knippers – hebben zo hun eigen stijl. Geert: Er zijn er van Elspeet die de dieren tussen strobalen zetten om te scheren. Anderen, ook hier uit de buurt, zetten de schapen op hun kont. Wij leggen ze plat. Dan begin ik bijvoorbeeld bij de kop en en Herman bij de kont en werken we naar elkaar toe.’’

Stront

En het ene schaap is het andere niet. Sommigen zijn makkelijker te knippen dan anderen. Geert: ,,Vacht op de buik is lastig. Of veel stront. Ook niet fijn. Sommigen hebben van dat ‘geitenhaar’ of vacht dat dicht op de huid zit. Fijn is als het wat losser zit. Dat je de schaar er beter in kunt krijgen, zoals bij een Texels schaap.’’

Zelf hebben de broers geen schapen. Op Geert na. Hij heeft bij huis vijf oude en acht jonge dieren lopen: ,,Die houden het gras mooi kort hahaha.’’