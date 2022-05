Gebruikers van ‘vergeten gebied’ in Elburg staan open voor meer toeristen: ‘Maar zonder rotzooi’

Verschillende Elburgse verenigingen zijn al jarenlang actief op de strekdam. Een wat afgelegen gebied in het Drontermeer, vlak bij de brug naar Flevoland. Het is een populaire plek voor Elburgers om te wandelen of de hond uit te laten. Maar de strekdam moet nu ook meer onder de aandacht komen van de toerist, is het idee van het nieuwe college ,,Het is een mooi gebied. Het wordt al 70 jaar goed door ons gebruikt’’, reageert Bert Westland. Hij is voorzitter van de Elburger Watersport Vereniging Admiraal van Kinsbergen.