Gedoe om afwezige burgemeesters bij Poppy Day

Remembrance Day (of Poppy Day) is een van oorsprong Britse traditie, waarbij de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en alle gewapende conflicten sindsdien worden herdacht. Harderwijker Ruud Slangen (65) is zelf veteraan en vond dat de 42 Britse militairen die in WOII vochten voor onze vrijheid en daar de ultieme prijs voor betaalden wel wat extra aandacht waard waren. Het mondde uit in de allereerste Remembrance Day Harderwijk op 11 november vorig jaar. Er waren 25 mensen bijeen op begraafplaats Oostergaarde: veteranen maar ook een doedelzakspeler en een trompettist voor de uitvoering van de Last Post. En wethouder Teeninga legde een krans.