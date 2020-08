Geen agent, geen boa, maar een coronagastheer: luisteren we wél naar deze mensen?

Met een geel hesje staat vrijwilliger Freek Bosch (70), met zijn vrouw, midden op het plein in Epe. Hij spiedt, spreekt mensen aan, en kijkt weer wat rond. Bosch is gastheer voor de gemeente Epe.



In naam van de wet kan hij niets. Hij mag niemand op de bon slingeren. Laat staan boeien en arresteren. Toch vraagt hij groepjes mensen om zich anders te gedragen. Als mensen de 1,5 meter afstand even lijken te vergeten, er een opstopping bij looproutes dreigt of wanneer een fietser gaat fietsen waar het nu vanwege corona even niet mag.