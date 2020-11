Geen commerciële partij te vinden: ‘Mogelijk toch woningen op begane grond’ bij nieuwbouw in centrum Heerde

VIDEO Slachtof­fer uit Elburg emotioneel tegen overvaller: ‘Alles veranderde die avond voor mij’

15:37 Het slachtoffer van een beroving in Elburg is een halfjaar na dato nog altijd angstig. De 72-jarige vrouw sprak de berover vandaag toe in de rechtbank in Zutphen. De 19-jarige verdachte bekende ook een poging tot overval op een tankstation in Elburg.