Elburgse jood Joop Cohen zat drie jaar ondergedo­ken op kamer van Gerjan (21): ‘Hij rook onraad’

Toen Gerjan Ruijter 21 jaar geleden het levenslicht zag in de slaapkamer van zijn ouders aan de Westerwalstraat 33, had hij nog nooit van Joop Cohen gehoord. Inmiddels weet hij heel veel over deze Jozef, zoals de jood officieel heette. Drie jaar lang zat hij tijdens de oorlog ondergedoken op de kamer waar de jonge Elburger zijn eerste luier om kreeg.

30 april