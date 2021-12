Geen huizen in oude Wilhelminaschool, mogelijk sloop voor appartementengebouw

Seniorenwoningen maken in de oude Wilhelminaschool in Heerde is niet haalbaar. De bouwtechnische staat maakt het gebouw niet geschikt om om te bouwen tot huizen. Dat zegt Michiel Regterschot van de Zwolse projectontwikkelaar Junco. Kans is dat het markante pand uit 1951 moet wijken voor 26 appartementen in een gebouw van driehoog.

De Wilhelminaschool en de naastgelegen school Het Kristal kwamen leeg te staan na de vorming van de Brede Scholen in Heerde. Op het terrein van Het Kristal bouwde Junco grondgebonden woningen. In de Wilhelminaschool zouden elf seniorenwoningen komen. Maar dat liet op zich wachten, mede omdat het gebouw was verhuurd aan de Felua-groep. Omdat die huurovereenkomst begin 2022 afloopt, heeft Junco het plan voor de Wilhelminaschool weer onder de loep genomen.

Omdat het voorkomen van de Wilhelminaschool karakteristiek voor Heerde, heeft de gemeente verzocht de buitenzijde van het pand bij deze ontwikkeling zoveel mogelijk te respecteren. ,,We zijn nu vijf jaar verder en tijden veranderen. Nader onderzoek van het gebouw en veranderende wet- en regelgeving maken het niet haalbaar om het oorspronkelijke plan uit te voeren”, zegt Regterschot.

Huurwoningen

Volgens hem is de bouwtechnise staat van de school niet geschikt voor het oorspronkelijke plan. ,,In Heerde is veel behoefte aan sociale huurwoningen en we kijken ook hoe we daar invulling aan kunnen geven”, zegt Regterschot. Vandaar dat is besloten de ontwikkeling ‘met een open blik’ te benaderen en ook sloop van het gebouw niet uit te sluiten. ,,We hebben in de buurt de meningen gepeild en zijn nu in overleg met de gemeente over de verdere invulling”, zegt Regterschot. Hij heeft de kritische geluiden gehoord over een eventuele sloop. ,,Maar ook het gegeven dat de geplande infrastructuur nog steeds niet af is, wekt wrevel.’’

Overvallen

De buurtbewoners voelen zich overvallen door de nieuwe plannen. ,,Ga maar na, in plaats van het karakteristieke schoolgebouw met elf seniorenwoningen, ligt er nu een idee voor 26 appartementen in een complex van 3 hoog. Dit inclusief een galerij en grote raampartijen. Dat voelt echt als een overval”, zegt buurtbewoonster Rosita Marskamp.

Eigenaren van de nieuwbouwhuizen op het naastgelegen terrein van Het Kristal zijn net zo verrast. ,,We kochten onze woningen met een bepaalde bedoeling, wonen in een rustige wijk. Als dit plan zo door gaat wordt onze privacy behoorlijk aangetast en vrezen we overlast en parkeerproblemen”, zegt Michiel Scholten. Volgens hem is hun altijd voorgehouden dat er een complex zou komen dat ‘nagenoeg even hoog’ zou zijn als het schoolgebouw. ..Nu kijken we tegen een schuin oplopend dak van de school aan, straks is dat een muur met galerij en veel glas die meters hoger is”, denkt Scholten.

Uiterste

De buurt heeft in allerijl een brief aan de gemeenteraad gestuurd. ,,We snappen dat het oude plan met de seniorenwoningen niet meer uit kan. Maar dit is wel het andere uiterste. Wij voelen veel meer voor twee bouwlagen en daarin is dan plek voor vijftien appartementen”, zegt Scholten.

Meerdere raadsfracties wilden van wethouder Stephan Nienhuis duidelijkheid over het nieuwe plan, waarbij ze ook wezen op uitspraken van de raad in 2017 om het karakteristieke schoolgebouw te behouden. ,,Dit lijkt op een herhaling van het plan De Kolk in Wapenveld waar ook een totaal afwijkend plan werd gemaakt”, aldus Sylvia van Amerongen (D66/GL).

Vrijheid

Wethouder Nienhuis benadrukte dat hier gehandeld wordt vanuit de nieuwe regels van de Omgevingswet over participatie. Daarin kan een initiatiefnemer zelf betrokkenen raadplegen in de ontwerpfase van plannen. ,,Het is vervelend dat de raad zich verrast voelt. Dit is participatie door de initiatiefnemer. Daar heeft hij alle vrijheid voor. Van een formele aanvraag voor een nieuw plan is nog geen sprake”, aldus Nienhuis.

Volledig scherm De Wilhelminaschool in Heerde. Projectontwikkelaar Junco overweegt het gebouw te slopen om er appartementen te bouwen. © Henri van der Beek