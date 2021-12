‘Geen paniek’: hausse aan stormmeldingen op Veluwe blijkt oefening

Wellicht tóch voorrang inwoners Hattemer­broek voor nieuwbouw­pro­ject

De dorpelingen zaten in zak en as, zo teleurgesteld waren ze dit najaar toen duidelijk werd dat de nieuwbouwwoningen niet aan eigen inwoners toegewezen mochten worden. Nu gloort een sprankje hoop aan de horizon. Wellicht kan de gemeente Oldebroek alsnóg eigen inwoners voorrang geven voor de te bouwen huizen op locatie Borst in Hattemerbroek.

3 december