Geen regenboogvlag in Ermelo: gemeente wil niemand voor het hoofd stoten

Directeur De Hoge Veluwe wil dat afschieten van wolf mogelijk wordt

7:46 ,,We zijn voor wolven, maar niet op alle plaatsen’’, zegt Seger Emmanuel baron van Voorst tot Voorst. De directeur van Het Nationale Park De Hoge Veluwe wil daarom dat de wolf van de lijst van beschermde diersoorten wordt gehaald, ,,zodat gecontroleerd beheer mogelijk is.’’ Hij is daarvoor in Europa aan het lobbyen.