Geen rookmelders, brandmeldsysteem of blusmiddelen: onveilige woning arbeidsmigranten in Elspeet ontruimd

updateGeen rookmelders, brandmeldsysteem of blusmiddelen en geen vluchtwegen: het huis aan de Molenweg in Elspeet waar 25 arbeidsmigranten verbleven, was te gevaarlijk, zo oordeelde burgemeester Breunis van de Weerd. Op zijn last werd de oude boerderij donderdagavond ontruimd en gesloten.

Na een controle door de gemeente, politie en brandweer bleek de verblijfplaats niet te voldoen aan verschillende brandveiligheidseisen. Bovendien was het pand niet bedoeld voor huisvesting. ,,Daardoor heb ik geen andere keuze dan de woning te sluiten. Vooral het risicovol verblijven in een brandonveilig onderkomen is onbestaanbaar”, aldus Van de Weerd.

Zijn woordvoerder Wob Meijering wijst ook nog op de ‘hokkerige indeling met maar een trap naar boven en zonder nooduitgangen’.

De ontruiming in het wijkje pal onder de molen begon volgens buurtbewoners laat in de middag en duurde tot even na middernacht. De dag er na is de rust wedergekeerd en herinnert alleen een gele sticker op het raam naast de ingang van de oude boerderij met daarop de mededeling dat het pand verzegeld is op de commotie van de dag ervoor.

Nauwelijks overlast

Geen van de omwonenden wil met naam en toenaam in de krant, maar de teneur is toch wel verbazing. De arbeidsmigranten zouden ondanks de flinke omvang van de groep ook niet of nauwelijks voor overlast hebben gezorgd, op wat incidentele herrie na. Wel vinden veel buurtbewoners dat zo'n rustige woonwijk eigenlijk niet de geschikte plek is voor dit soort huisvesting.

Vriendschap

Volgens hen kwam het gros van de bewoners uit het voormalige Oostblok; met name Polen en Roemenen. Er was veel doorstroom, maar ook een aantal bewoners dat er al langer verbleef. Tussen een buurtgezin en een van die vaste bewoners ontstond zelfs vriendschap. Leden van dit gezin ontfermden zich donderdagavond over de migranten met een vriendelijk woord en een bakje koffie. Ze vinden het heel spijtig dat het pand is ontruimd, snappen weinig van de in hun ogen veel te rigoureuze actie van de gemeente en maken zich zorgen over de toekomst van hun vriend.

Meijering laat weten dat het gros van de arbeiders door hun uitzendbureau is opgevangen en elders is ondergebracht. ,,Voor enkele heeft de gemeente een overnachtingsplek gezocht, naar verwachting zullen zij ook vandaag een andere verblijfplaats krijgen via hun uitzendbureau.’’

Verrast door hoge aantal

Frappant detail is wel dat het pand al twee jaar lang werd bewoond door arbeidsmigranten, maar dat er kennelijk nooit eerder reden was om op te treden door de gemeente. Meijering verklaard dat als volgt: ,,We wisten inderdaad dat hier ‘enkele’ arbeidsmigranten gehuisvest waren. Hiervoor is geen gebruiksvergunning nodig, maar een gebruiksmelding is voldoende. Je moet dan wel aan een aantal eisen voldoen, zeker op het gebied van veiligheid. Om die reden was er gisteren een controle gepland. Het aantal aanwezige arbeidsmigranten van 25 heeft ons behoorlijk verrast. Maar vooral de brandonveilige situatie van het onderkomen was voor de burgemeester reden om direct op te treden.’’

Plan in de maak

Om deze onwenselijke situaties in de toekomst te voorkomen heeft het college van B en W inmiddels wel een plan huisvesting arbeidsmigranten opgesteld, dat op dit moment ter inzage ligt in het gemeentehuis. ,,Hiermee willen we het bieden van logies aan arbeidsmigranten aan banden leggen en duidelijke kaders geven voor wat wel en niet is toegestaan.’’

De eigenaar van het pand is vooralsnog niet bereikbaar voor een reactie.

