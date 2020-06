Geen tillift voor nieuw zwembad in Nunspeet: 'Rolstoelgebruikers worden gewoon aan de kant gezet’

De bezorgde vader kan zich niet voorstellen dat zijn 41-jarige zoon zonder zwemmen verder moet. ,,Hij heeft 33 jaar lang gezwommen in het bad van Philadelphia in Vierhouten. In februari hoorden we dat dit per 1 mei ging sluiten. Het zwembad heeft te veel defecten, is gewoon op. Net als de Brake. We hadden gehoopt de tijd te kunnen overbruggen totdat de Wiltsangh in december volgend jaar klaar is. Maar zelfs dat kon niet.”