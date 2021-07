Geen treinverkeer tussen Amersfoort en 't Harde door aanrijding

Jan Baan (75) haalt dankzij Puttense rijschool zijn vrachtwa­gen­rij­be­wijs en kan nu onbezorgd op vakantie

12 juli Jan Baan had zijn camper ingeruild en een mooie nieuwe gekocht – een Hymer van ruim 7 meter. Met het aantal kilo’s (3250) kwam hij in de gevarenzone, aangezien het gewicht met een C1-camperrijbewijs beperkt is tot 3500 kilo. Daarom kreeg de senior IT-ondernemer uit Lunteren het advies van de Puttense Rijschool Roordink om voor zijn vrachtwagenrijbewijs te gaan. Hij slaagde op 29 juni voor zijn eerste praktijkexamen en kan nu met zijn nieuwe camper op vakantie, en dat op 75-jarige leeftijd.