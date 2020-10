Geen treinverkeer tussen Nunspeet en Putten door aanrijding met een persoon

Buren: ‘gasstation bij eenden­slach­te­rij Tomassen in Ermelo is opmaat voor uitbrei­ding bedrijf’

19 oktober Zelfs als je niet te hard over de Julianalaan in Ermelo rijdt, kijk je er zo overheen; een klein groen kastje aan de rand van een weiland tussen de woningen 120 en 126. Over dit kastje buigt de Raad van State in Den Haag zich.