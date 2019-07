‘Geen vroege herfst op de Veluwe, maar er moet wel regen gaan vallen nu’

video Stuk heide in Elspeet gaat in vlammen op

13:56 Een stuk hei van 50 bij 200 meter aan de Stakenbergweg in Elspeet is vanmorgen in vlammen opgegaan. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland rukte met acht wagens van de korpsen Hoog Soeren, Ermelo, Putten en Nunspeet uit naar de brand.