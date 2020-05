Geen zere oren meer van de knellende mondkapjes dankzij haakster Jentje (97) uit Elburg

video,,Berucht en beroemd. En dat op mijn leeftijd.” Een glimlach doorbreekt de rimpeltjes op het gezicht van de 97-jarige Jentje Huenestein, als ze vertelt dat ze zelfs op Facebook heeft gestaan. In haar kamer van WZU-woonzorgcentrum Het Nieuwe Feithenhof in Elburg haakt ze kleine lapjes stof. Voor in de nek om de elastiekje van mondkapjes aan vast te maken. ,,Anders trekt het zo aan de oren.”