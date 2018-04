Gehavende buurttuin Harderwijk krijgt bomen cadeau

,,Super leuk", zegt Bea Kamphuis, initiatiefneemster van de tuin. ,,We krijgen sowieso veel reacties, en ons bericht op Facebook is heel veel gedeeld." De verontwaardiging was best groot, toen Kamphuis en een vast club tuinders zaterdag in de moestuin aan het werk wilden en een ravage aantroffen. Het hek was vernield, bomen en struiken geknakt of ontworteld. Hoewel de tuin aardig in het zicht ligt, heeft niemand in de buurt iets gezien of gehoord.