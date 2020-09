‘Gek wijf’ Daphne Gakes terug in Harderwijk met show over haar losbandige leven: ‘leven doe je door te spelen’

Na een leven vol drank, drugs, seks en rock ‘n’ roll, staat de in Harderwijk geboren theatermaakster Daphne Gakes (34) op een kruispunt. ,,Eens kijken of ik een burgerleventje in een rijtjeshuis in Almere-Buiten aankan.’’ Voor het zover is, duikt ze nog even haar verleden in met de show Ik, Daphne Gakes, gebaseerd op het gelijknamige boek, waarin ze elk taboe en heilig huisje omver dendert. Harderwijk is op 26 september aan de beurt.