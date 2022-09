Gelderland gaat door met windmolenpark nabij Ermelo, ondanks ‘weerstand en emoties’

VRAAG BIJ HET NIEUWS De ongewenste Aziatische tijgermug teistert bandenbe­drij­ven, zijn ze verzot op rubber?

De Aziatische tijgermug is een ongewenste vreemdeling in Nederland, en dat willen we graag zo houden. Het ziekte overbrengende steekbeest wordt verdelgd als iemand er een ontdekt. Dat gebeurt soms in een achtertuin, maar meestal bij ‘hoogrisicobedrijven’ zoals een bandenimportbedrijf in Emmeloord.

17 september