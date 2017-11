Gelderland geeft geen strobreed toe aan geitenboeren

Gedeputeerde Staten besloten eind augustus per direct een verbod op uitbreiding van geitenhouderijen in te stellen. Het besluit kwam voor veel boeren als een donderslag bij heldere hemel en dat was ook de bedoeling. De provincie was bang dat als het besluit eerder al ging rondzingen, veel geitenboeren op het laatste moment nog een uitbreidingsplan zouden indienen.

Longontstekingen

Tot de geitenstop werd besloten uit zorg over de volksgezondheid. Uit onderzoek in Brabant was gebleken dat 'statistisch' was aangetoond dat rondom geitenhouderijen meer longontstekingen voorkomen.

De dertig boeren vinden dat de provincie te makkelijk tot een totaalverbod op uitbreidingen heeft besloten. Zij vinden dat het onderzoek in Brabant helemaal niet zo duidelijk was en dat op basis daarvan niet een hele sector op slot gezet kan worden. Enkelen van hen wilden toestemming voor een kleine uitbreiding, met een paar honderd geiten. Maar ook daar wil de provincie voorlopig niets van weten. Ook biologische geitenhouderijen mogen er geen geit extra bij hebben. Geitenstallen mogen ook niet worden vergroot; het risico dat boeren er dan meer dieren in gaan houden, vindt de provincie te groot.

Geitenstop

Sommige boeren wezen erop dat alleen Brabant en Gelderland een geitenstop hebben ingevoerd en de andere provincies niet. Ook dat maakt geen enkele indruk op Gedeputeerde Staten.

In november is er een hoorzitting waar boeren nogmaals een poging kunnen doen de stop terug te draaien. In december moeten Provinciale Staten dan bepalen of de geitenstop met een jaar wordt verlengd. De bedoeling is dat de Staten daar elk jaar opnieuw over beslissen. In de tussentijd moet er aanvullend onderzoek worden gedaan en moet duidelijk worden wat nu precies zorgt voor de longontstekingen.