Gelderland houdt vast aan uitzondering voor speed-pedelec

De provincie Gelderland houdt vast aan een uitzonderingsregel voor speed-pedelecs. De snelle fietsen mogen daardoor ook in de toekomst op zestien plaatsen in de provincie, binnen de bebouwde kom, op het fietspad blijven rijden. Ook roept de provincie de minister op ‘om snel met eenduidige en veilige regels te komen’.

De speed-pedelec kreeg op 1 januari 2017 dezelfde status als een brommer. Wie op zo’n tweewieler zit, moet daarom binnen de bebouwde kom tussen de auto’s op de rijbaan rijden. De provincie Gelderland maakte daar vorig jaar op zestien locaties echter een uitzondering op, langs provinciale wegen die in de bebouwde kom liggen. Daar mogen speed-pedelecs wél op het fietspad.

Het ging aanvankelijk om een proef van een jaar, maar de ‘uitzonderingsmaatregel’ blijft. ,,En wat ons betreft is er nu geen einddatum’’, zegt woordvoerder Petra Borsboom namens de provincie. Het gaat bijvoorbeeld om fietspaden langs de N303 in Ermelo of de N309 in ’t Harde. Daar staan bij de fietspaden verkeersborden met de tekst ‘speed-pedelecs toegestaan’.

Veiliger

Tijdens de proef deed de provincie Gelderland onderzoek naar ervaringen met de speed-pedelec tussen de gewone fietsers. ,,Wat we zien is dat de speed-pedelecrijder toch liever het fietspad kiest en dat hij daar ook best kan zijn’’, zegt Borsboom. ,,En dan is het wat ons betreft ook veiliger.’’

Gelderland dringt bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan ‘op een passende landelijke maatregel voor de speed-pedelec’. Ze vraagt minister Cora van Nieuwenhuizen ‘om snel met eenduidige en veilige regels voor de speed-pedelec te komen’.

Verwarrend