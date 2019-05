Gelderland komt met commissie voor wolvenplan Veluwe, Pieter van Geel krijgt de leiding

Harderwijk­se gebedsgene­zers: ‘In Afrika maaien we met de combine: in Nederland nog met de zeis’

11:30 In Oeganda trokken ze massa's van 10.000 mensen met hun gebedsgenezingsdiensten. Nu willen Harderwijkers Falko Lodewijk en Jop van der Bijl in hun eigen stad aan de slag. Als voorbode van meer, want Nederland is er klaar voor, denken ze. ,,Over tien jaar lopen hier de stadions ook vol.’’