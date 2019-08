Gelderland trekt tonnen uit voor historische boerderij Groot Hell Putten

Henk Schiffma­cher toont foto's van bijzondere mensen in Apeldoorn: ‘Desnoods vervoeren ze me liggend, maar ik blijf gaan’

14:04 De bekendste tatoeëerder van Nederland, Henk Schiffmacher (67), exposeert vanaf 1 september in Apeldoorn foto's uit de jaren zeventig, uit de periode dat hij nog fotograaf was. De in Harderwijk geboren tatoekoning vertelt aan de Stentor wat het verhaal is achter de foto's.