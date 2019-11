Gelderland verslaat Zeeland als zomerse vakantiebestemming: Veluwse natuur en Hanzesteden ideale combinatie

Meer Nederlanders die in eigen land op vakantie gaan en daarbij ook denken aan duurzaamheid. Gelderland profiteert daar het meest van. Voor het eerst telde Gelderland deze zomer meer toeristen op een camping, bungalowpark of groepsaccommodatie dan ‘favoriet’ Zeeland.

Gelderland noteerde in de zomer 558.000 gasten op een verblijfsaccommodatie, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Voor het eerst was deze provincie daarmee Zeeland (515.000) te slim af. Hotelovernachtingen zijn niet in deze cijfers opgenomen. Gebeurt dat wel, dan leidt Noord-Holland (Amsterdam) met afstand.

,,Ik ben niet verbaasd dat Gelderland populairder is dan Zeeland”, zegt Egbert van der Zee, universitair docent sociale geografie aan de Universiteit Utrecht. Hij is verheugd dat het vooral de Nederlanders zijn die Gelderland hebben ontdekt; 80 procent van de gasten komt uit eigen land. Volgens hem heeft dat alles te maken met de drang naar een duurzame vorm van toerisme. ,,Er is absoluut sprake van een grotere bewustwording over reizen, ook in toerismeland. We denken allemaal beter na bij wat we doen.”

Steden

Deskundigen wijzen ook op de warme zomers in Nederland, waardoor meer Nederlanders een vakantie in eigen land boekten. Gelderland is dan een goed alternatief, aangezien het veel grote en ook kleinere steden heeft, gecombineerd met diverse natuur - de Veluwe voorop - om in te recreëren.

De Gelderse teller stond in 2017 nog op 457.000 recreanten. Twee jaar later zijn daar 100.000 gasten bijgekomen. ,,Wij zijn enthousiast over het stuivertje wisselen met Zeeland, maar wij bekijken ook of de groei terechtkomt op de plekken waar nog ruimte is’’, zegt Herre Dijkema van Visit Veluwe. Volgens de marketingdirecteur zitten de campings op de Veluwe in de zomer aan de capaciteitsgrenzen.

Hanzesteden

Gedeputeerde Peter van ’t Hoog van de provincie Gelderland is blij met de populariteit van zijn provincie. ,,We werken goed samen met de drie regionale bureaus voor toerisme. De Hanzesteden, de Veluwe, het rivierengebied, we hebben veel te bieden. Maar we zien wel dat voor bepaalde gebieden de grens van toerisme in zicht is. Met name in de natuurgebieden.”

Overijssel zag het aantal zomergasten toenemen tot 356.000 deze zomer. Flevoland blijft daar met 96.000 ver bij achter.

Lees dinsdag meer over waarom we massaal kiezen voor Gelderland en duurzame vakanties.