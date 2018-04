Gelderland wil toeristen lokken met speciale thema's

Door het verblijf in Gelderland te koppelen aan 'thematische verhaallijnen' hoopt de provincie de komende jaren meer toeristen te trekken. Een voorbeeld is '75 jaar bevrijding en vrede' in 2020. De Gelderse toeristische sector kan daar op inspelen door bijvoorbeeld speciale arrangementen.

Dat staat te lezen in een nieuw plan dat de provincie Gelderland heeft opgesteld. De bedoeling is dat, in overleg met de recreatiesector, het komende jaar handen en voeten worden gegeven aan de ambities die in het plan zijn vastgelegd.

Verhaallijnen

Naast de Tweede Wereldoorlog ziet de provincie ook kansen in de verhaallijnen 'kastelen’, ‘Romeinen’, Hanze’ en ‘Koninklijk’. Gelderland telt namelijk meerdere Hanzesteden, waaronder Harderwijk, Elburg en Zutphen. Met Paleis Het Loo heeft de provincie bovendien een bijzondere koninklijke attracties in handen en op de Ermelosche Heide zou kort na het begin de jaartelling een Romeins legerkamp zijn gevestigd.

Van alle provincies, mocht Gelderland in 2017 de meeste toeristen verwelkomen. Vorig jaar vierden zo'n 4 miljoen mensen vakantie in Gelderland. Dat is bijna 200.000 meer dan het jaar daarvoor. De groei komt voor een groot deel door een toename van het aantal toeristen uit Duitsland; in 2017 brachten zo'n 225.000 Duitsers hun vakantie door in Gelderland, 28 procent meer dan een jaar eerder.

Gelderse streken

De provincie hoopt de bekendheid van Gelderland de komende jaren verder te vergroten. Met de campagne 'Gelderse streken' werd in 2017 een landelijk publiek bereikt. In hoeverre dit heeft bijgedragen aan de toename van het aantal toeristen, wil de provincie nader onderzoeken. Nog dit jaar wordt er een evaluatie gehouden. Vervolgens wordt bekeken of 'Gelderse streken wordt gecontinueerd' of dat er een andersoortige campagne op touw moet worden gezet.