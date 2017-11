Gelders bos meer en meer dumpplek voor afval

Er is steeds minder toezicht in de Gelderse bossen. De politie heeft zich teruggetrokken en het aantal particuliere toezichthouders daalt. ,,In het weekend hebben we één toezichthouder voor 4100 hectare."

Bijna elke dag staat er wel een bericht in de krant: dumping van drugsafval. Een foto erbij van blauwe vaten met chemicaliën, van een vrachtwagen gegooid, aan de rand van een natuurgebied. Maar het is lang niet het enige wat gedumpt wordt in de Gelderse natuur, zegt Han ten Seldam, boswachter op Planken Wambuis. ,,We vinden hier van alles: stapels autobanden, bankstellen, gesloopte koelkasten, en soms ook gestolen, uitgebrande auto's."

300 minder

Bij Natuurmonumenten slaan ze alarm: het gaat de verkeerde kant op met het toezicht in de natuurgebieden van Nederland. De politie heeft zich in de afgelopen twintig jaar teruggetrokken. Zo is er steeds meer werk terechtgekomen bij boa's, buitengewone opsporingsambtenaren. Dat kunnen boswachters zijn, maar ook jagers of mensen van de waterschappen. Die organisaties betalen hun boa's zelf. Ook hun aantal gaat nu achteruit.

Waren het er een paar jaar terug in heel Nederland nog achthonderd, nu is dat teruggelopen naar vijfhonderd. Dat aantal is snel verder aan het afnemen: veel boa's zijn op leeftijd en gaan over een paar jaar met pensioen. Of er opvolgers komen is de vraag. Natuurorganisaties en landgoedeigenaren vinden boa's duur en op hun opleiding ingewikkeld. Ondertussen ontdekken criminelen de bossen als een vrijplaats. In diverse delen van Gelderland klagen grondeigenaren over de dumping van drugsafval, tuinafval en de sloopresten van verbouwingen.

Taken overheid

Natuurmonumenten staat niet alleen in zijn kritiek. Ook bij de eigenaren van landgoederen is de onrust aan het groeien. Adriaan Prins van het Gelders Particulier Grondbezit (GPG) vindt ook dat er wat moet gebeuren. "Bij openstelling van landgoederen hoort toezicht. Maar een boa is niet goedkoop."

,,Eigenlijk is het heel gek", zegt Age Fennema, rentmeester van landgoed Middachten bij De Steeg. ,,Wij zijn een particuliere organisatie, maar we voeren taken van de overheid uit. En we betalen dat ook zelf. Wij hebben zelf een boa in dienst, dat kost ons 25.000 euro per jaar. "

Drugsdumpingen

De drugsdumpingen nemen in Gelderland toe, zeggen ze bij Natuurmonumenten. In de afgelopen week werden twee keer bij Groenendaal, tussen Apeldoorn en Arnhem, en twee keer bij Deelen afval van de drugsproductie gevonden. Het opruimen ervan kan veel geld kosten. Soms moet ook verontreinigde grond worden afgegraven. Dat kan duizenden euro's kosten.

Quote Een ei van een roofvogel brengt zo vierhonderd euro op. Haal je een nest met vijf eieren leeg, dan heb je het over tweeduizend euro. Jan Jacob van Dijk ,,Maar toch is dat niet mijn grootste probleem", zegt Ten Seldam. "Dat zijn loslopende honden. Dat maken we hier elke dag mee. Pas nog hoorde een fietser hier een enorm gekrijs uit het bos komen. Het geluid kwam dichterbij. Even later kwam een jong wild zwijn uit het bos, waar een hond aan hing. Erachter aan kwam de eigenaar die nog drie honden bij zich had. Hij trok die hond eraf en liep weer weg. Maar even later had die hond dat zwijn weer te pakken. Hij heeft hem doodgebeten. Twintig jaar geleden had 95 procent van de bezoekers hier hun hond aan de lijn. Nu loopt 90 procent los. Als je mensen erop aanspreekt, krijg je een grote mond. Ze denken dat het een recht is om hun hond los te laten lopen. En de grootste ergernis van andere bezoekers zijn die loslopende honden."

Grotere drukte

De drukte in de Gelderse bossen is in twintig jaar fors toegenomen. Wandelaars, hardlopers, ATB'ers - het bos is er een stuk populairder op geworden. Dat verhoogt de druk op de boswachter nog wat verder. Een ATB'er wil nog wel eens achter een boomwortel blijven haken. ,,Waar hij ook ligt, ik weet hoe je hem moet bereiken. Bij de ambulancedienst weten ze dat niet, die moet ik nog wel eens naar de plek toe leiden. Je rijdt je hier snel vast.

Volledig scherm In de natuur wordt veel afval gedumpt. Hier de inhoud van een gesloopte kinderkamer. © Eigen foto Natuurmonumenten

In de slipstream van de recreanten komen ook mensen met minder goede bedoelingen naar het bos. Zoals stropers. ,,Ze komen met kooitjes naar het bos om vogeltjes te vangen. Goudvinken zijn populair, of puttertjes."

Bezuiniging

Een alomvattende oplossing is er voorlopig niet. Op het geld voor natuur is door het kabinet-Rutte 1 flink bezuinigd. De grondbezitters zeggen daardoor zelf niet meer toezichthouders in te kunnen zetten. De provincie Gelderland zou wel meer kunnen doen, vindt Natuurmonumenten. In de afgelopen jaren werd door provincies en grondeigenaren onderhandeld over een subsidie voor het toezicht in de natuur. Daaruit kwam dat grondeigenaren die al subsidie voor beheer en openstelling van natuurgebieden krijgen, daar bovenop mogelijk 17 euro per hectare konden krijgen voor het toezicht. ,,Dat zou al een behoorlijke verlichting geven", zegt Fennema, van het bijna 1000 hectare grote Middachten.

Eieren stelen

De provincie Gelderland en de meeste andere provincies zijn niet van plan dat geld te betalen. Het zou ten koste gaan van het budget voor natuur gaan. De Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk denkt dat het veel logischer is naar de politie te kijken. ,,De zwaardmacht ligt bij de overheid. Het aanpakken van stropers kun je niet zomaar aan boa's overlaten. Een ei van een roofvogel brengt zo vierhonderd euro op. Haal je een nest met vijf eieren leeg, dan heb je het over tweeduizend euro. Dat gaat echt over serieuze criminaliteit, waar organisaties achter schuil gaan."

Tot ontevredenheid van Statenlid Dirk Vreugdenhil van de ChristenUnie. Hij kaartte de problemen met drugsdumpingen al herhaaldelijk aan en vindt dat de provincie die 1,4 miljoen uit moet keren. "Ik vind dit echt een gemiste kans. We hebben het al veel langer over het gebrekkige toezicht. En we zien dat het aantal boa's heel snel afneemt."

'Klusbedrijf'

Veel zaken worden niet opgelost. Maar onlangs lukte het toch. In de Loenense bossen werd een complete, afgedankte kinderkamer gevonden, inclusief speelgoed. Tussen de rotzooi bevond zich een briefje met een adres erop. De boa's van Natuurmonumenten gingen naar het betreffende adres. Ten Seldam: "Een stomverbaasde mevrouw deed open. Ze had een klusbedrijf ingeschakeld dat beloofd had al het afval netjes af te voeren. Dat bleek dus het bos te zijn."