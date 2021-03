Gelderse bezoekersteller wint internationale toerismeprijs

Monitor Bezoekersdrukte Gelderland heeft de internationale Covid & Tourism Strategy Award gewonnen. De bezoekersteller was ontworpen door de organisatie Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen om een goede verspreiding van bezoekers in tijd en ruimte mogelijk te maken.

De tool is afgelopen zomer succesvol ingezet om bezoekers alert te maken van drukke plekken. Aan de hand van een kaart was te zien op waar de drukke en rustige plekken zich bevonden, waardoor zichtbaar werd waar de anderhalvemetermaatregel goed te waarborgen was.

De Covid & Tourism Strategy Award werd vandaag op de Europese reisbeurs ITB Berlijn uitgereikt. De award is een nieuw toegevoegde categorie en is bedoeld voor bestemmingen die een effectieve strategie hebben ontwikkeld om toerisme ten tijde van corona zo verantwoord mogelijk te laten zijn.

Volledig scherm Op de kaart van de monitor is precies te zien waar het druk is en waar niet. © Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen

Internationale erkenning

“Het succes van de monitor komt vooral door de eenvoud van app”, legt Herre Dijkema uit, directeur van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. “In een oogopslag kunnen gebruikers zien of het ergens druk is of niet. In de zomerperiode is de app bijna 500.000 keer bekeken. Het is dan ook geweldig dat de monitor internationale erkenning krijgt, alsof we de Olympische Spelen hebben gewonnen in ons vakgebied.”

Toen het hoogseizoen in Gelderland ten einde liep, is de tool offline gehaald. Vanaf juni komt er een nieuwe monitor. De bezoekersmonitor is niet alleen relevant in tijden van corona, maar ook daarna, stelt Dijkema. “Mensen zullen in toenemende mate willen weten of het ergens druk is op de plek van bestemming, en op deze manier is dat mogelijk.”