Gelderse commissaris: ‘Hekken Hoge Veluwe niet acceptabel’

De Hoge Veluwe plaatste de hekken deze zomer om de wolf te stoppen en instroom van herten uit het Deelerwoud te voorkomen. De parkdirecteur van de Hoge Veluwe, Seger Emmanuel baron van Voorst tot Voorst, zegt dat er overlast is in zijn park van herten die uit het naastgelegen Deelerwoud komen. Ook vreest hij dat wolven de in het park grazende moeflons opeten. Eind mei vroeg het park met een brief of de provincie een andere oplossing ziet dan afsluiting, schrijft Berends. De provincie gaf daarop aan na de zomer daarover te willen praten, maar begin juli stonden er ineens hekken.

Quote De belemme­ring kan dagelijkse voedsel­toch­ten onmogelijk maken Commissaris van de Koning John Berends, Provincie Gelderland

Vanwege het reces bleef een inhoudelijke reactie op de hekken uit, maar uit antwoorden op Statenvragen van CDA'er Arjan Tolkamp blijkt dat provincie Gelderland de afsluiting ‘niet acceptabel’ vindt. Diverse zoogdieren worden door de hekken tegengehouden, stelt Berends. ,,Voor veel zoogdieren, van konijn tot edelhert betekenen dergelijke rasters dat passage redelijkerwijs niet mogelijk is. De belemmering kan dagelijkse voedseltochten onmogelijk maken maar ook de grotere jaarlijkse trekbewegingen zoals bij de hertenbronst.’’

Wildpassages kosten miljoenen

Berends vindt zo’n maatregel alleen passend wanneer er ,,dwingende redenen’’ zijn om dat te doen. ,,Zo vonden wij de eerdere keuze van het Nationaal Park de Hoge Veluwe om de doorgangen tijdelijk te sluiten voor wilde zwijnen ter voorkoming van eventuele verspreiding van Afrikaanse varkenspest acceptabel.’’

In 2012 werden er met de provincie voor het laatst afspraken gemaakt over de wildpassages in een zogeheten ‘Packagedeal’, schrijft Berens. In totaal hebben de twee passages die nu zijn afgesloten de provincie zo’n 5 miljoen euro gekost. Daarnaast zijn er enkele tonnen aan gebruikersvergoeding en monitoring overgemaakt.

Afspraken geschonden

Jurist Jasper Jongman stelde eerder tegenover De Stentor dat de hekken tegen gemaakte afspraken ingaan, omdat er geen einddatum in het contract is opgenomen. Het viel hem ook op dat er in de afspraken over migrerend wild en vrije uitwisseling tussen ‘diverse diersoorten’ geen uitzondering gemaakt is voor de komst van de wolf. Die zou gewoon gebruik moeten kunnen maken van de wildpassage. De Hoge Veluwe had volgens hem, gezien het contract, eerst naar de rechter moeten stappen voordat er hekken kunnen worden neergezet.