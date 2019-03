Gelderse economie blijft komende jaren groeien, krapte op arbeidsmarkt stijgt

Dat meldt de provincie op basis van uitkomsten van de Provinciale Economische Verkenning (PEV), een onderzoek naar de huidige en toekomstige economische ontwikkeling van Gelderland.



Een week geleden werd al bekend dat Gelderland in 2018 voor het eerst meer dan één miljoen banen telde. De verwachting is dat het precieze aantal van 1.010.800 werkplekken de komende jaren met bijna één procent per jaar stijgt. In de regio rond Arnhem en Nijmegen worden de meeste nieuwe banen verwacht. Dat heeft onder meer te maken met het aantrekken van jonge mensen naar dat gebied.



De werkloosheid daalt in 2021 ondertussen naar drie procent, is de voorspelling. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat Gelderland eind vorig jaar over 37.000 werklozen beschikte, dat is 3,4 procent van de totale beroepsbevolking in de regio.