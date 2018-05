Gelderse economie noteert record groei

Frictie over varen op het Apeldoorns Kanaal

6:00 In Wapenveld is commotie ontstaan over het varen met motorbootjes op het Apeldoorns Kanaal. Ouders vinden het ‘superkinderachtig’ en ‘heel flauw’ dat hun kinderen onlangs door het Waterschap Vallei en Veluwe van het water zijn gehaald. Volgens die instantie zijn dat nou eenmaal de regels. Ondertussen mengt ook de Stichting Recreatie Wapenveld zich in de discussie.