Gelderse GroenLinks komt met motie tegen uitbreiding Lelystad Airport

‘Terrein tennishal Wapenveld optie voor Hof van Cramer’

14:00 De gemeente Heerde is in overleg met het bestuur van de Hof van Cramer en de Dorpsraad Wapenveld over nieuwbouw van een gemeenschapshuis voor het dorp op de locatie van de tennishal, aan de W.H. Van de Pollstraat even verderop in het dorp. Dat liet wethouder Jan Berkhoff maandagavond weten op vragen van Wim de Weerdt (GBP) en Ben van der Linde (CU-SGP).