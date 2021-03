Gelderse mantelzorgers voelen weinig steun van overheid

Strijd om illegale uitvaart­dien­sten op landgoed Tongeren bereikt kookpunt: betrokke­nen naar Raad van State

6:32 De strijd over wel of geen uitvaartdiensten in de Houtschuur op landgoed Tongeren in Epe krijgt een vervolg bij de Raad van State. Directeur Charlotte Rauwenhoff van landgoed Tongeren hoopt daar het verbod op uitvaartdiensten in de Houtschuur ongedaan te maken. Buurman Willem van Tongeren wil het verbod juist bekrachtigen.