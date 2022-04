Gelderse miljoenen voor opkopen kalverhouderijen al op: provincie hoopt op meer geld van het Rijk

Geldauto­maat achter ijzeren platen in Epe: ‘Waar moeten we nu ons geld tappen?’

In Epe kan niet meer worden gepind bij een geldautomaat in de openbare ruimte. Deze week is de enige nog resterende pinautomaat in het Veluwse toeristendorp ontmanteld. Tot grote ontsteltenis van jong maar vooral van oud Epe. ,,Waar moeten we nu ons geld tappen?’’

