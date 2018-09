Gelderse Staten eisen spoeddebat over kunstgrasrel Vink na uitzending Zembla

Zembla onthulde gisteren dat afvalverwerkers afgeschreven kunstgrasvelden die gerecycled moeten worden, verkopen aan het buitenland. Gemeenten betalen 10.000 tot 20.000 euro per veld voor verwerking en recycling. Afvalverwerkingsbedrijf Vink in Barneveld is al meer dan een jaar in overtreding, zo blijkt uit bezoekverslagen van de Omgevingsdienst. Die stelde vast dat er enkele miljoenen kilo’s vervuilde kunstgrasmatten 'op niet vergunde plekken' lagen.



Ambtenaren vroegen de provincie om in te grijpen omdat Vink 'calculerend gedrag' zou vertonen. De provincie gedoogt de overtredingen echter omdat Vink een belangrijke partner in de afvalverwerking zou zijn en omdat er uitzicht is op een ruimere vergunning. ,,Waar moeten we anders met het afval naartoe?’’, vroeg VVD-gedeputeerde Conny Bieze zich af.