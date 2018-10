Gelderse VVD: opruimkosten gedumpt drugsafval hoe dan ook compenseren

De liberalen willen weten wat de stand van zaken is nu het convenant met het Rijk afloopt. ,,Het aantal drugsafvaldumpingen rijst inmiddels de pan uit en het is nog onduidelijk of de bestaande compensatieregeling via het Rijk doorgaat. Hoe dan ook willen wij voorkomen dat grondeigenaren in Gelderland opdraaien voor de hoge opruimkosten”, schrijft VVD-Statenlid Frederik Peters naar aanleiding van het nieuws dat het aantal dumpingen in de provincie dit jaar opnieuw gestegen is. Er zijn inmiddels 45 dumpingen geteld, vooral in het zuidelijke deel van de provincie, en dat is nu al meer dan in heel 2017.