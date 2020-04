Gelderse wegen en trekpleisters op slot in paasweekeinde: ‘Blijf thuis, we zijn er nog niet’

In het paasweekeinde even uitwaaien op de Strandboulevard in Harderwijk? Dat kunnen de mensen wel uit hun hoofd zetten. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) sluit met pasen vanwege de coronacrisis enkele wegen en toeristische trekpleisters.

,,Mensen, blijf thuis. Het virus verspreidt zich nog steeds en er zijn nog steeds veel mensen ernstig ziek.’’ Dat zegt VNOG-voorzitter Ton Heerts. ,,De boodschap ‘blijf thuis’ wordt over het algemeen goed nageleefd. Dat blijft ook nodig, want we zijn er nog niet.’’

De Pomphulweg en Alverschotenseweg (de Halte Asselroute) tussen Hoog Soeren en Hoog Buurlo en de Strandboulevard Oost en West in Harderwijk gaan in het paasweekeinde in elk geval op slot. Als blijkt dat het nodig is om meer wegen of plekken af te sluiten, dan kan dat per direct. Mensen die het verbod negeren, kunnen rekenen op een forse boete: 399 euro voor volwassenen, 95 euro voor minderjarigen.

Grens blijft vooralsnog open

De VNOG vindt het nog niet nodig om grenscontroles aan te scherpen of delen van het grensgebied - met name in de Achterhoek - als verboden gebied aan te wijzen. Er is hierover nauw contact met de Kriesenstab in Duitsland en ook op landelijk niveau.

Heerts: ,,Mede namens de burgemeesters in de Achterhoek doe ik een dringend beroep op Achterhoekers en de rest van Nederland: ga niet de grens over als het niet nodig is, ook niet om te tanken of om boodschappen te doen. Zolang iedereen zich goed aan de regels houdt, kunnen we de grens open houden.’’ De komende tijd zijn er in de grensstreek wel extra politiecontroles.