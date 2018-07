Gele Rakkers Harderwijk delen toch maar geen water uit aan Dolfinariumparkeerders

Tropenroos­ter voor koeien: ’s nachts de wei in

15:30 Nu de graslanden veranderd zijn in troosteloze steppes zonder een sprankje schaduw, staan de koeien steeds vaker ’s nachts in de wei in plaats van overdag. ,,’s Nachts kan het lekker zijn voor de koeien, ook al is het een droge wei waar ze niet in kunnen grazen’’, weet Jos Westerhof van veevoederbedrijf ForFarmers in Lochem.