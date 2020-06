Geluiden brengen aangrijpende verhalen over hongertochten, razzia’s en onderduikers tot leven

Mogen de luxe glamping lodges op recreatie­park in Veessen blijven? Eigenaren hopen het van harte

11:00 Kunnen de zeven luxe glamping lodges op het in aanbouw zijnde recreatiepark Lennepserf in Veessen blijven staan of niet? Ze zijn geplaatst in strijd met het bestemmingsplan. Eigenaren Herbert Bos en dochter Merle hopen het van ganser harte, zij willen in september gaan draaien. Buurtbewoners vrezen voor meer geluidsoverlast, stank door de geplaatste pelletkachels en vinden de plaatsing in strijd met de afgegeven vergunning.